Grapperhaus stelt speciaal team samen voor extra beveiliging advocaten

"In dit team wordt nadrukkelijk bekeken wat voor de betrokken beroepsgroepen nodig is om veilig en ongestoord te kunnen functioneren. Het gaat immers over de veiligheid en de bescherming van personen, waaronder personen die een bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde", schrijft Grapperhaus.

Grapperhaus geëmotioneerd

Grapperhaus leek vanmiddag erg geëmotioneerd te zijn. In een reactie tegen aanwezige journalisten zei hij: "De veiligheid van deze mensen moet altijd buiten kijf staan. Dit mag niet in ons land gebeuren."

"De woede is groot, maar het verdriet is nog groter. Hij had een hele goede reputatie. Dit is gewoon walgelijk. We moeten treuren, gun dierbaren de ruimte om dat te doen." Grapperhaus benadrukte dat deze daad zaagt aan de fundamenten van de Nederlandse rechtstaat. "Dat moeten we ons allemaal aantrekken. We moeten onze woede omzetten in rationele daden."

Advocaat kroongetuige

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan Taghi. Taghi houdt zich vermoedelijk op in het buitenland en is de meest gezochte crimineel van Nederland. Nabil B. sloot vorig jaar een deal met justitie en zou verklaard hebben over moorden die hij zelf heeft begaan, maar ook over zijn opdrachtgevers.