Nederlanders krijgen tot 13 jaar cel voor serie plofkraken in België

De negen mannen en een vrouw pleegden vorig jaar tussen mei en augustus in Vlaanderen zes plofkraken, waarbij ze in totaal ruim 800.000 euro buitmaakten. Een deel van het geld was onbruikbaar doordat verfpatronen waren opengebarsten.

Doden of gewonden

De filialen waren zwaar beschadigd. De kraken waren ook niet zonder gevaar voor anderen, omdat een deel van de bankkantoren in woonblokken zat. De rechtbank rekent het de daders aan dat ze dat gevaar hebben veroorzaakt, en zegt dat zij van geluk mogen spreken dat er door hun toedoen geen doden of gewonden zijn gevallen.

Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel geëist tegen de twee kopstukken, mede omdat de bendeleden ook in Nederland veroordelingen op hun naam hadden staan. Eén verdachte heeft toegegeven dat hij de plofkraken pleegde, anderen zeiden alleen een vluchtauto of materiaal te hebben geleverd.