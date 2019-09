Advocaat Nabil B. op straat geliquideerd in Amsterdam

Strafrechtadvocaten zijn verslagen

Strafrechtadvocaten reageren verslagen op het nieuws. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) laten in een persbericht weten 'geschokt' te zijn. "De NOvA is geschokt dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd. We leven mee met nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet."

Advocaat Sidney Smeets heeft veelvuldig samengewerkt met de advocaat. "We zijn geschokt hierdoor. Ik was onderweg naar Almelo vanochtend toen mijn moeder belde en vroeg of het wel goed met mij ging, omdat er iemand was doodgeschoten. Dit is echt schokkend."

'Het grijpt me zeer aan'

John van den Heuvel laat in een reactie weten: "Ik ben diep geschokt door deze aanslag, die alle kenmerken heeft van een nieuwe wraakactie vanwege de verklaringen van de kroongetuige tegen Ridouan Taghi. Het grijpt me me zeer aan dat iemand wordt vermoord omdat hij gewoon zijn werk doet. Het geeft opnieuw aan hoezeer de reikwijdte van georganiseerde misdaad wordt onderschat. Weer is een grens overschreden. Een hele trieste dag. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden."