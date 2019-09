Politie Amsterdam houdt 100 supporters Lille aan na ongeregeldheden

Bij het metrostation Strandvliet in Amsterdam zijn vanmiddag ongeveer honderd Franse supporters aangehouden. Het gaat om aanhangers van Lille, de Franse club die het vanavond in de Johan Cruijff Arena opneemt tegen Ajax in de Champions League.

De supporters zijn opgepakt vanwege verstoring van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk en geweldpleging. Ze zijn met autobussen weggebracht. Het ziet ernaar uit, zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws, dat ze de wedstrijd vanavond zullen missen. Supporters op het spoor Metrostation Strandvliet ligt aan de noordkant op ruim 200 meter van het stadion. De supporters zouden er onder meer op het spoor hebben gelopen, laat een woordvoerder van de vervoersbedrijf GVB weten. "Daardoor hebben we eerder vanmiddag het metroverkeer stil moeten leggen."