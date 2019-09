Baard van koning is blijvertje: 'Minder kaaskop, veel mannelijker'

Heeft de koning nog zijn baard of niet? Naast de jurk van koningin Máxima, waren de ogen ook vooral daar op gericht.En jawel: voor het eerst heeft koning Willem-Alexander de Troonrede voorgelezen mé baard.

Echt een blijvertje

De koning verscheen in augustus al met een rossige baard. Toen leek het nog een vakantiebaardje. "Maar de baard is nu toch echt een blijvertje", zegt Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus.

"En als je de reacties ziet, lijkt de baard best goed in de markt te liggen. Op sociale media zijn de reacties overwegend positief."

'Fan'

Ook kenners zijn fan van de baard. Zoals barbier Rogier uit Bussum. Hij is 16 jaar barbier en heeft veel verstand van baarden. "Je ziet bij de koning dat de baard nog niet zo lang staat. Hij is nog kort, maar het staat de koning zeker zeer goed. Het is een mooie baard en hij is heel goed verzorgd. De baard maakt hem mannelijker, hij straalt meer kracht uit."

De barbier heeft nog wel een tip: "De haren op zijn wang moet hij netjes bijhouden, op de kin mag de koning zijn baard nog wat laten groeien"