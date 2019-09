Onbegrip bij parkinson groot: 'Mensen dachten dat ik dronken was'

Ook bij de kassa in de supermarkt hebben mensen weinig geduld als het Danny moeite kost om zijn boodschappen in een tas te doen of zijn pinpas te pakken. "Dan hoor ik gezucht. Tegenwoordig laat ik mijn boodschappen daarom vaak thuis bezorgen of ik pak een zelfscanner."

Vermoeiend

"Als ik het uitleg krijg ik vaak wel begrip. Dan zeg ik: sorry, ik heb parkinson, ik kan er niets aan doen. Maar het is heel vermoeiend om steeds te moeten uitleggen waarom het traag gaat of waarom ik moeilijk loop. Daar heb ik niet altijd zin in, en wat gaat het anderen aan?"

Wat niet helpt, is dat Danny soms makkelijker achteruit dan vooruit loopt. "Een verklaring daarvoor heb ik niet, maar ik begreep dat veel parkinsonpatiënten hetzelfde hebben. "Als ik er klaar mee ben, dan doe ik dat. Ik val toch wel op: anders strompel en struikel ik als ik vooruit loop. Achteruit schiet het tenminste op."