Man overleden na steekpartij Den Haag, dader op de vlucht

Bij een steekpartij bij het terrein van de Turks Islamitische Culturele Stichting in Den Haag is een 44-jarige man overleden. Hij is het slachtoffer geworden van een familieruzie. Iemand anders raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De dader is op de vlucht, laat de politie weten.

De steekpartij vond vanochtend rond 10.00 uur plaats in de Paardenbergstraat, in de Schilderswijk. Hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit. Familieruzie De voorzitter van de Turks-Islamitische Culturele Stichting (TICS), Tahsin Çetinkaya, zegt dat er in de ochtend bij het culturele centrum een begrafenisceremonie was, maar dat tijdens die bijeenkomst een ruzie ontstond. De neef van de man die begraven zou worden, is daarbij om het leven gekomen. De dader zou een zwager van de familie zijn. Over het dodelijk slachtoffer zegt hij: "Hij had er eigenlijk niks mee te maken. Hij zag de ruzie ontstaan en wilde de boel sussen." De mensen die betrokken zijn bij het drama zijn bekenden van het culturele centrum. De man die gewond raakte, is naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens Çetinkaya buiten levensgevaar. De dader is vermoedelijk een kale man van ongeveer vijftig jaar oud. De verslagenheid was groot bij sommige omstanders. © Regio15