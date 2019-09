Alleen roetveegpieten tijdens landelijke intocht en Sinterklaasjournaal

Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) noemt het vandaag een 'historische dag'. "Dit is een dag waar veel zwarte mensen in dit land op hebben gewacht. Ik denk dat dit heel erg moeilijk is geweest voor de NTR om dit besluit te nemen, het vergt moed om de knoop door te hakken."

'Ga ook door als er agressieve reacties komen'

"Ik kan dit alleen maar toejuichen en ik hoop dat iedereen dit zal omarmen. Maar ook als er agressieve reacties komen, hoop ik dat ze ermee doorgaan en dat ze zich niet laten tegenhouden."