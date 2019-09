Zeven uur te vroeg, maar wel de beste plek: Oranjefans zijn klaar voor rijtoer

Ook Ilonka Perfors was al vroeg present samen met haar dochter Amira. "Vorig jaar waren we hier voor het eerst en dat vonden we zo bijzonder. Een beetje magisch, sprookjesachtig. Dus we wilden het nog een keer meemaken, daarom staan we hier zo vroeg." Amira gaat dit jaar extra letten op de kleding van de koning en koningin.

Troonrede voorlezen

Wat de kleur van de koninklijke jurk dit jaar wordt, weten we zodra de koning en koningin rond 13.00 uur in de koets stappen en vertrekken naar het Binnenhof. Daar komen ze een kwartiertje later aan. In de Ridderzaal zal de koning vervolgens de Troonrede voorlezen.