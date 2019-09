Uniek besluit: bestuur omstreden Haga Lyceum moet binnen maand opstappen

Wat betekent dit?

Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht: "Er is een aantal keren met een aanwijzing gedreigd, maar het is nog nooit voorgekomen. Het is uniek."

Hij vervolgt: "Dit is een besluit dat je bij de bestuursrechter kunt aanvechten. De school kan dan eerst vragen om het besluit te schorsen. Dan moeten ze een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter zal de zaak wel schorsen omdat het ingewikkelder is dan het ministerie doet voorkomen. Dan moet het ministerie gewoon blijven doorbetalen totdat de meervoudige kamer erover heeft beslist."

Zoontjes vervolgt: "Ik neem aan, het schoolbestuur kennende, dat ze op geen enkele manier willen meegaan in wat de minister zegt. Ze hebben ook wel een punt, want is behoorlijk moeilijk om deze aanwijzing te beargumenteren met het rapport van de Onderwijsinspectie. De school heeft dus best wel wat om aan te vechten. Daardoor kan het nog wel minimaal een jaar duren voor de rechter uitspraak doet."