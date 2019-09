Carolijn werd in 2005 in Blaricum gekneveld en gestoken, overvaller nu in Brazilië voor rechter

Uit het niets kwam een man haar huis binnengelopen. Hij droeg een masker en had een pistool in zijn hand. "What do you want", riep Carolijn nog. Maar hij reageerde niet. De telefoon werd uit Carolijns hand geslagen en ze werd vastgebonden aan haar stoel. Haar mond werd afgeplakt met tape.

Gevecht met overvaller

De overvaller ging naar boven, waar de man van Carolijn een dutje deed. "Dat was eigenlijk het enige moment waarop ik echt bang was. Ik kon namelijk niet roepen dat hij eraan kwam, ik kon mijn man niet waarschuwen." Boven ontstond een gevecht tussen de twee waarbij het masker van de overvaller werd afgetrokken. In de tussentijd wist Carolijn zichzelf los te rukken.

De mannen vielen van de trap en daar zag Carolijn wie er schuil ging achter het masker: het was de man van haar schoonmaakster. "Hij zag dat ik hem herkende, toen schrok hij heel erg en wilde hij vluchten."

'Jij gaat er gewoon aan'

Maar Carolijn dacht nog maar één ding: "Jij gaat er gewoon aan. De rollen waren vanaf dat moment omgedraaid en ik rende achter hem aan. Uiteindelijk wist hij ergens een mes te pakken en heeft hij me in mijn hand gestoken." De man wist uiteindelijk te ontkomen. Carolijn bleef met haar man bebloed achter.