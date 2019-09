Man (30) aangehouden voor neersteken drie jongeren in Breda

De steekpartij vond plaats in een park in Breda, op een plek waar regelmatig jongeren zitten. Uit de verklaringen van zeven jongeren blijkt dat er ruzie was ontstaan tussen een aantal mensen in het park, waarna er een vechtpartij ontstond.

Jongeren probeerden vechtpartij te stoppen

De drie slachtoffers probeerden de vechtende mensen te scheiden van elkaar. Op dat moment trok een man een mes en begon om zich heen te steken. Daarbij raakten de drie jongeren gewond. "Er was veel paniek", zegt de politie.

Eén van de slachtoffers, een jongen, was zodanig gewond dat hij met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam is gebracht. De andere twee gewonden, een jongen en een meisje, zijn naar een ziekenhuis in Breda gebracht.