Jeugdgevangenissen op de schop: belangrijke rol voor familie

Nu draait de behandeling voornamelijk om het kind dat in de fout is gegaan en komt iedereen die jeugdgevangenis krijgt opgelegd in hetzelfde regime terecht, maar dat gaat veranderen, meldt het tv-programma Nieuwsuur.

Licht vergrijp

Wie een licht vergrijp heeft gepleegd en weinig risico vormt voor de omgeving, kan een plek krijgen in een kleinschalige opvang. Dat is bijvoorbeeld een gewoon huis in een wijk, waar meerdere jongeren zitten.

Zij gaan overdag naar school of naar hun werk. Ook kunnen ze makkelijker contact met hun familie onderhouden, omdat de voorzieningen vaak dichter in de buurt van hun huis zijn, vertelt de directeur justitiële inrichtingen, Angelique Koevoets, in het programma: "Als de dingen die wel goed gaan in je leven gewoon kunnen doorgaan, dan is dat bewezen effectief. Dan krijg je minder recidive."

Drugs en alcohol

Dat betekent niet dat de jongeren kunnen doen wat ze willen. 's Avonds worden de jongeren bijvoorbeeld ingesloten en ze worden getest op drugs en alcohol.