'Derde arrestatie voor moord op Tob Cohen in Kenia'

Volgens de Telegraaf hield John M. zich in een buitenwijk van Nairobi verborgen voor de politie, maar werd hij vandaag gearresteerd. De Keniaan zou voor de moord hebben samengewerkt met zijn zus Sarah W., de vrouw van Tob Cohen met wie de Nederlander in een vechtscheiding was verwikkeld.

Geld als motief

Wat het aandeel van John M. in de moord precies zou zijn geweest, is niet bekend, maar de Telegraaf schrijft dat de Keniaanse politie vermoedt dat hij uit was op een deel van het vermogen van Cohen, die zijn geld heeft verdiend als topman van Philips en daarna met golfsafari's. M. zou lijden aan een bipolaire stoornis, waarvoor hij tot kort geleden was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.