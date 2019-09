Procedure gestart: terugkeer coffeeshophouder Van Laarhoven stap dichterbij

Grapperhaus reisde vorige maand af naar Thailand om bij zijn ambtgenoot te pleiten voor de vrijlating van Van Laarhoven, die daar is veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. De minister liet na afloop weten dat er bij de Thaise autoriteiten sprake was van een 'positieve grondhouding'.

'Goede sfeer tijdens overleg'

Ook in de brief die hij vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, benadrukt Grapperhaus 'de goede sfeer' in het overleg met zijn Thaise collega. "Aan beide zijden is er de intentie om deze bijzondere zaak binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving tot een goed einde te brengen."

Politiek verslaggever Roel Schreinemachers: "Nu de procedure gestart is, is de terugkeer van Van Laarhoven weer een stap dichterbij. Wel moet nog worden afgesproken onder welke voorwaarden hij naar Nederland komt en hoe lang hij hier nog vast moet zitten. Eerder werd al duidelijk dat Van Laarhoven waarschijnlijk niet meteen bij terugkeer een vrij man zal zijn."