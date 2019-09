Weer urn met as aangespoeld op strand van Katwijk: 'Trieste zaak'

Het is niet de eerste keer dat Leen een urn vindt op het strand. Vorig jaar spoelden er maar liefst drie urnen aan in korte tijd. Ze waren van een schip gevallen, terwijl het de bedoeling was dat de as zou worden uitgestrooid.

'Trieste zaak'

"En nu is het weer raak", vertelt Leen aan RTL Nieuws. "Dit mag gewoon niet op het strand terecht komen. Ik ben al veertig jaar jutter en zag dit gelukkig vorig jaar voor het eerst. Toen was het een fout van een Duits bedrijf. Maar het is een trieste zaak dat dit nu weer gebeurd."