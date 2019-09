Politie: ontsnapte tbs'er aangehouden

"Hij was daar op een camping herkend op basis van de opsporingsfoto", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "De aanhouding is zonder problemen verlopen."

De man werd in 2013 veroordeeld voor het misbruik van zes meisjes die niet ouder waren dan acht jaar. Hij kreeg een celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechter stelde daarnaast vast dat het recidiverisico groot is.

Weggefietst van begeleiders

Gisteren wist de man tijdens zijn verlof in de buurt van Malden weg te fietsen op een zwarte mountainbike van zijn begeleiders. Daarna was hij nog gezien in het Limburgse Gennep, waar hij rond 15.30 uur nog gepind had. Vanaf daar ontbrak ieder spoor van de man.