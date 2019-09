Zus oog in oog met vrouw vermiste oud-topman Philips

Oud-topman Tob Cohen, die al tientallen jaren in Kenia woont, verdween plotseling op 20 juli. Volgens zijn Keniaanse vrouw Sarah W., met wie hij in scheiding lag, was hij in Thailand voor medische hulp en zou hij in een 'foute taxi' zijn gestapt.

Illegaal gecremeerd

Maar de Keniaanse politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat de oud-topman illegaal gecremeerd is of onder het hotel ligt dat in opdracht van de echtgenote is gebouwd. Zijn zus, Gabrie Cohen, heeft altijd geloofd dat haar broer door een misdrijf om het leven is gekomen en niet meer leeft.

Samen met misdaadverslaggever John van den Heuvel woonde zij vandaag de rechtszaak in Nairobi bij.

Naar gevoel

"Sinds het moment dat haar broer spoorloos was, heeft zus Gabrie altijd een naar gevoel gehad. Ze is er zeker van dat haar broer niet meer leeft", zegt misdaadverslaggever John van den Heuvel telefonisch vanuit Kenia.

Vandaag werd duidelijk dat de ex-vrouw langer in de cel blijft. Ook maakte de politie bekend dat er een tweede verdachte is opgepakt, een vriend van de ex-echtgenote.

Emotionele zitting

Van den Heuvel spreekt over een beladen en emotionele zitting: "Het was de eerste keer na de verdwijning van Tob Cohen dat zijn zus de ex-vrouw recht in de ogen kon kijken. Ze zaten vijf meter bij elkaar vandaan. Het is een grote opluchting dat zij langer in de cel blijft. De politie en het OM nemen de zaak zeer serieus."

Het was chaotisch in de rechtszaal, zegt Van den Heuvel. "Het gaat er hier wel heel anders aan toe dan in Nederland. De zitting zou om 9 uur vanochtend beginnen, maar dat werd 13 uur."