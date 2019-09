YouTubers in Amerikaanse cel door jacht op likes: 'Het is linke business'

Wat is Area 51?

Area 51 is een militaire basis van de Amerikaanse luchtmacht in de Nevada-woestijn, ongeveer ter grootte van de provincie Utrecht. Het mysterie rondom de basis ontstond op 8 juli 1947 toen er in Roswell een onbekend object neerstortte. Er werd gesproken over een neergestorte weerballon, maar sommigen beweerden ook dat het ging om een ufo.

Volgens ruimtevaartdeskundige Hans van der Lande werd dit object gebracht naar Area 51. Sindsdien is het mysterie van Area 51 nooit opgelost, omdat er nooit duidelijk over naar buiten werd gebracht. Het gebied is goed bewaakt en niet toegankelijk voor buitenstaanders. Hans van der Lande: "Niemand weet precies hoe het gebied eruit ziet, er zijn alleen foto's van."

In juli kwam Area 51 in het nieuws omdat 2 miljoen mensen via een Facebookevenement aangaven dat ze het militaire terrein willen bestormen. Na bemoeienis van onder andere de FBI lijkt het erop dat het evenement niet meer doorgaat.