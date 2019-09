Vrouw uit Zaanstad aangehouden voor drogeren en bestelen 94-jarige man

De zaak werd gisteren besproken in het programma Opsporing Verzocht, daarna kwamen er al vijf tips binnen bij de politie. Omdat de vrouw zich inmiddels bij de politie heeft gemeld, zijn alle herkenbare beelden van haar door de politie offline gehaald.

Leren kennen in het verzorgingstehuis

De hoogbejaarde man had de vrouw op woensdag 24 april leren kennen in de gang van het Amsterdamse verzorgingstehuis waar hij zelfstandig woont. Na een paar uur met elkaar gesproken te hebben, besloten ze om samen een hapje te gaan eten bij een brasserie aan het dichtbijgelegen Buikslotermeerplein. Dat was zo gezellig dat ze nadien nog een afzakkertje dronken bij de man thuis.

Drie dagen later, op Koningsdag, hadden de man en vrouw voor een tweede keer afgesproken. Ze zouden samen naar een voorstelling gaan in het verzorgingshuis. Ditmaal stond de vrouw erop dat zij koffie zou zetten. Vermoedelijk is de man daarmee gedrogeerd. Hij verloor het bewustzijn en werd veel later onderkoeld gevonden op de grond naast zijn bed. De vrouw had intussen een 'flink geldbedrag' opgenomen bij een bankfiliaal in de buurt.