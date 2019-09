Nederlandse agenten naar Kenia voor vermiste oud-Philips-topman

De politie is daarom begin deze maand een moordonderzoek begonnen en Cohens echtgenote Sarah Wairimu is al samen met drie andere personen aangehouden. De politie is nog op zoek naar drie andere verdachten. Er wordt rekening mee gehouden dat het lichaam van de Nederlander in beton is gestort.

Vrouw van Cohen is hoofdverdachte

Wairimu wordt gezien als de hoofdverdachte in de mysterieuze zaak. Zij zou verscheidene werknemers van Cohen onder druk hebben gezet om te liegen over wat ze hadden gezien. "We gaan ervan uit dat hij is ontvoerd uit zijn huis en door een of meerdere personen is meegenomen en dat de kidnap mogelijk is uitgelopen op moord", zei inspecteur Maxwell Otieno eerder tegen Keniaanse media.