Nederlandse Harm na 'extreem zware tijd' vrijgelaten uit Chinese cel

De politie verdacht hem ervan de buurman te hebben geslagen waardoor hij van het dakterras was gevallen. Harm heeft dat altijd ontkend en zei dat de dronken buurman op hem afrende en toen van het dak viel. Wat zeker is, is dat de buurman een enorm hoog alcoholpromillage in zijn bloed had zitten.

'Zaak rammelde aan alle kanten'

Uiteindelijk werd Harm in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel, maar al die tijd vonden velen dat de zaak 'rammelde aan alle kanten'. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet de zaak zelfs volgen door een vertrouwensadvocaat. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de Nederlandse regering geen vertrouwen heeft in een eerlijke rechtsgang. Volgens zijn advocaat Wang Fu was er veel mis met het proces.

Op de Facebookpagina worden de Nederlandse ambassadeurs bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. "Ze hebben hem zo vaak bezocht. Dat was mentaal heel belangrijk voor hem. Iedereen bedankt voor alle goede wensen en steun."