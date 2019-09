Dit weekend scheren twee asteroïden langs de aarde

De eerste asteroïde komt rond 5.45 uur 's morgens langs de aarde - waarbij 'langs' in de astronomie een ruim begrip is: hij blijft op zo'n 5,3 miljoen kilometer van onze planeet. Dat is zo'n 13 keer de afstand tussen de aarde en de maan.

Die asteroïde beweegt met een snelheid van 83.200 kilometer per uur en heeft een diameter van 220 tot 260 meter. "Dat is bijna net zo groot als de Eiffeltoren", schetst Erasmus.

Tweede asteroïde

Aan het eind van de dag, iets voor middernacht, komt de tweede asteroïde voorbij. Die heeft een diameter van zo'n 650 meter en beweegt langzamer: met ongeveer 23.000 kilometer per uur.

De kans dat je de asteroïden kunt zien, is klein. "Ze bewegen heel snel en zijn van steen, dus ze reflecteren weinig zonlicht. Maar als je iets ziet, dan lijkt het op een satelliet: een klein lichtje dat heel snel beweegt."

Deze asteroïden blijven ver genoeg van de aarde vandaan om geen gevaar te vormen, maar ruimtevaartorganisatie NASA neemt het zekere voor het onzekere en houdt de baan van het stuk ruimtepuin nauwlettend in de gaten. Slechts één à twee keer per eeuw gaat het bij een asteroïde van deze grootte mis, zoals in 2013 in Rusland.