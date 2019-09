Zomer komt even terug dit weekend, plaatselijk 25 graden

Nederland heeft momenteel te maken met een restant van orkaan Dorian, die in de Bahama’s en de Verenigde Staten veel schade heeft aangericht. "Vandaag en morgen hebben we nog wat last van regen en wind", zegt meteoroloog Martijn Dorrestein. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden.

"Maar dit weekend krijgen we prachtig nazomerweer. Veel zon en het is droog." Het rustige en warme weer wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden.

Lokaal 25 graden

De gemiddelde temperatuur ligt rond deze tijd op 20 graden. "Zaterdag wordt het al warmer en zondag kan het gemiddeld wel 22 graden worden. In het zuiden kan het plaatselijk wel 25 graden worden. Het wordt een zonnige dag en het blijft droog."