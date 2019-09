Vijf tips over vrouw die bejaarde man (94) heeft gedrogeerd en bestolen

Drie dagen later, op Koningsdag, hadden de man en vrouw voor een tweede keer afgesproken. Ze zouden samen naar een voorstelling gaan in het verzorgingshuis. Ditmaal stond de vrouw erop dat zij koffie zou zetten. Vermoedelijk is de man daarmee gedrogeerd. Hij verloor het bewustzijn en werd veel later onderkoeld gevonden op de grond naast zijn bed. De vrouw had intussen een 'flink geldbedrag' opgenomen bij een bankfiliaal in de buurt.

'Ze wist van zijn traumatische oorlogsverleden'

De man heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen voor herstel. "Maar de levenslust bij meneer is helaas helemaal verdwenen na deze gebeurtenis", zei een politiewoordvoerster. "Ze heeft echt met zijn leven gespeeld. Als je een man van 94 drogeert, neem je een heel groot risico." De politie zegt het ook schokkend te vinden hoe berekenend de vrouw te werk ging. "Doordat ze zoveel hadden gekletst, wist ze van zijn traumatische oorlogsverleden. Ze wist dat hij noodgedwongen gescheiden leefde van zijn vrouw. En toch is ze doorgegaan met haar plan."