Leerlingen salafistische scholen geïndoctrineerd, Kamer eist maatregelen

Eerder raakten ook Turkse weekendscholen in opspraak. Die zouden Turks-Nederlandse kinderen leren dat ze niet Nederlands, maar Turks zijn en blijven. De Kamer vroeg het kabinet toen al met een ruime meerderheid om te bekijken of de inspectie niet op buitenschools onderwijs zou kunnen toezien. Het kabinet stelde vervolgens onderzoek in naar de weekendscholen. Dat is nog niet klaar.

Inlichtingendienst AIVD waarschuwde eerder dit jaar nog voor de steeds steviger greep van salafisten op Nederlandse moslims.