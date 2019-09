Honderden reizigers drie uur lang vast in trein: 'Iemand viel bijna flauw'

Het enige wat Cars te horen kreeg was: we weten niet wanneer we verder kunnen rijden. "In onze coupé bleven we op zich nog rustig, op andere plekken niet. Via de intercom vroeg de conducteur meerdere keren of we het personeel op een normale manier wilden blijven aanspreken."

Ook geen water op station

Uiteindelijk reed de trein iets na half acht het station van Rotterdam binnen. "Er werd omgeroepen dat daar mensen met water voor ons klaarstonden, maar helaas was dat ook niet waar."

Cars kan het geld van zijn treinkaartje, 8.22 euro, terugkrijgen. Maar op Twitter is ook al te lezen dat sommige anderen hun concert hebben gemist door de vertraging. Dat geld krijgen ze niet terug, reageert de NS.