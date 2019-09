Groot verdriet op basisschool na gezinsdrama Dordrecht: 'Het is heel pittig'

Kind in rouw: 'Laat ze hun verhaal doen, al is het 100 keer'

Slachtofferhulp Nederland is een dag na de tragische gebeurtenis op school aanwezig. "We gaan met leerkrachten in gesprek en proberen ze te begeleiden. Zij hebben dit nooit eerder meegemaakt", zei woordvoerster Jytte Reichert. "Ook proberen we de betrokken ouders op te vangen."

Het is volgens slachtofferhulp belangrijk om 'zoveel mogelijk het dagelijkse ritme aan te houden en het gesprek aan te gaan met de kinderen'. "Leg aan de kinderen uit dat het normaal is dat ze verdrietig of bang zijn. Een moord is voor kinderen over het algemeen moeilijker te begrijpen dan wanneer iemand overlijdt door een ziekte."

Ook is het belangrijk om goed te luisteren. "Laat ze hun verhaal doen, al is het 100 keer. Het is belangrijk dat kinderen hun emoties kunnen uiten. Als een kind niet wil praten, kijk dan of ze misschien willen tekenen."