Knoops vraagt hof om proces-Wilders nu al te stoppen

Volgens Knoops is er 'geen enkel nader onderzoek meer nodig' om te concluderen dat de strafzaak tegen Wilders door de gebleken misstanden definitief om zeep is geholpen. Wilders zelf heeft al vele malen betoogd dat het gaat om een politiek proces dat zo snel mogelijk gestaakt moet worden.

Aangifte

Het OM heeft tot dusver tegengesproken dat er iets mis is. Knoops zei vandaag dat het hof 'niet langer moet vertrouwen op de woorden van het OM'.

Gisteren deed Wilders aangifte tegen de aanklagers die in zijn zaak betrokken – een officier van justitie en (in hoger beroep) twee advocaten-generaal. Volgens Wilders hebben zij gelogen tegen de rechter toen zij ontkenden dat er overleg is geweest tussen OM en ministerie.