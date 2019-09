Eindelijk erkend: al ruim 9000 doodgeboren baby's geregistreerd

'Niet hechten aan doodgeboren kindje'

Volgens een woordvoerder van Miskraambegeleiding Nederland is het belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben gekregen om hun ongeboren kindje aan te geven bij de burgerlijke stand. Dat zegt ze in de Volkskrant: "Twintig jaar geleden dachten veel artsen nog dat het beter was om niet te hechten aan een doodgeboren kindje."

Dat is inmiddels anders, beschrijft ze: "Nu beseffen we dat het beter is om juist wel afscheid te nemen. Ook bij kortere zwangerschappen en ook als er geen tastbaar kindje is om afscheid van te nemen."