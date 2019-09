Trudy moest haar zoon afstaan en stelt nu Staat aansprakelijk: 'Het is mensonterend'

In de jaren vijftig en zestig moesten meer dan tienduizend moeders hun kind afstaan. Trudy Scheele-Gertsen is nu de eerste moeder die naar de rechter is gestapt voor het leed wat haar is aangedaan. "Wat er met mij en mijn zoon is gebeurd, is mensonterend."

De vrouw, die inmiddels 73 jaar is, doet haar verhaal in dagblad Trouw. Vrouw en kind gescheiden Ze vertelt dat ze op haar 22e haar kind moest afstaan. De reden zou zijn omdat ze ongehuwd zwanger was geraakt. In die tijd kwam het veel vaker voor dat ongehuwde moeders gedwongen hun kind moesten afstaan. Moeder en kind moesten zo snel mogelijk gescheiden worden, was toen de gedachte. Ook al wilde de moeder dat niet. Weggehaald Ook Scheele-Gertsen heeft haar kind nooit willen afstaan vertelt ze, maar haar zoontje werd in februari 1968 onmiddellijk na de geboorte weggehaald. De jonge moeder is volgens advocaat Lisa-Marie Komp van advocatenkantoor Prakken uit de ouderlijke macht gezet terwijl aan de voorwaarden daarvoor niet was voldaan. De kinderbescherming had volgens de advocaat kunnen weten dat ze haar kind helemaal niet wilde afstaan. Lees ook: Duizenden moeders verzwijgen dat ze hun kind moesten afstaan 'Mensonterend' "Wat er met mij is gebeurd, is mensonterend", zegt Scheele-Gertsen in de krant. De moeder heeft zelf meermaals aangegeven haar zoon op te willen voeden, maar het jongetje heeft uiteindelijk bijna drie jaar in een tehuis moeten wonen voor hij geadopteerd werd. In een dossier las de vrouw dat hij in de periode zijn moeder veel miste en veel huilde. Rol van de instanties "Daarom wil ik het aan de kaak stellen", zegt ze. Ze wil dat de rechter vaststelt dat ze haar zoon gedwongen heeft afgestaan. Ook wil ze duidelijkheid over de rol van overheidsinstanties in de jaren vijftig. De vrouw heeft haar zoon in de jaren daarna weer gevonden, er is nu goed contact tussen moeder en kind. Kinderen afstaan Vooral in de jaren '50 en '60 moesten veel jonge, ongetrouwde vrouwen onder druk van de familie hun kindje afstaan.

Vaak uit schaamte vanwege de ongewenste zwangerschap.

Naar schatting zijn er vanaf 1956 (invoering van de adoptiewet) zo'n 15.000 moeders die (gedwongen) afstand hebben gedaan van hun kindje, zodat het door een ander gezin kon worden geadopteerd.

Stichting Fiom en stichting De Nederlandse Afstandsmoeder schatten dat er nog altijd een paar duizend vrouwen zijn die dit geheim met zich meedragen en uit schaamte hun verhaal niet met hun omgeving durven te delen, zelfs al is het tientallen jaren geleden.

De overheid heeft begin dit jaar een onderzoek aangekondigd naar de omstandigheden waarbinnen vrouwen in die jaren afstand deden van hun kinderen.