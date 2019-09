Dodelijke steekpartij metrostation Rotterdam staat op beeld

Op de beelden is de verdachte volgens de politie duidelijk te zien. Wie hij is, is nog onduidelijk, hij vluchtte na het incident weg. Volgens getuigen gaat het om een man van ongeveer 20 jaar oud en 1.80 meter lang, met donkere kleren en 'opvallend witte' schoenen. Ook zou de man 'flinke lippen' hebben, volgens de politie mogelijk door een handgemeen dat aan de steekpartij voorafging. De politie sluit niet uit dat hij nog andere verwondingen heeft.