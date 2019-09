Oud-deelnemers over impact Big Brother: 'Ik durfde vijf jaar niet over straat'

Hoe is het nu met je?

"Ja, goed joh! Ik woon in Breda met mijn dochter. Mijn toenmalige relatie met Wiltrude strandde al snel na Big Brother. Ze is nog even mijn manager geweest, maar het ging niet meer. Ik werk nu in Breda als orderpicker bij Maclean, een bedrijf in keukenbeslag. Ik heb eindelijk weer structuur en rust in mijn leven, iets waar ik heel lang naar op zoek ben geweest."

Ging het na het Big Brother-avontuur dan niet goed met je?

"Toen ik uit het huis kwam, was ik op slag een BN'er. Niet normaal, joh. Na de koning was ik geloof ik de populairste Nederlander. Idioot. Ik werd overal herkend en de aanbiedingen stroomden binnen. Ik had optredens door het hele land, nam cd's op en mocht allerlei openingen doen. En alle vrouwen vonden me leuk. Maf joh! Overal waar ik kwam schreeuwden mensen 'effe knuffelen' of 'laat je niet gek maken.' Een groot gekkenhuis was het. Jarenlang."

Hoe ging je daarmee om?

"Ik kon er helemaal niet mee omgaan. Het geld stroomde binnen, maar ik was naïef en ging met verkeerde mensen in zee. Ik raakte mijn huis kwijt, mocht mijn kind een tijd lang niet meer zien en onderwijl stapelden de belastingformulieren zich op. Wat je dan gaat doen? Jezelf terugtrekken en opsluiten. Ik ging als een kluizenaar leven. Ik durfde vijf jaar lang niet over straat."