Prachtig of afschuwelijk? Buurt ruziet om appeltjesgroen huis van Ineke

Kleur past niet in de wijk

Waar de buurt moeite mee heeft? Een buurtbewoner vertelt namens de klagende buren: "Met de kleur verstoort ze de wijk. De kleur past gewoon niet bij de rest van de huizen", zegt de buurman, die met zijn naam niet in de media wil.

"Naaste buren zien ook de groene gloed in hun woonkamer als de zon op hun ramen schijnt. En de kleur is niet goed voor de waarde van onze koophuizen. Iedereen heeft het over de wijk 'met dat groene huis'."

Wordt vervolgd

Hoe de sfeer is in de wijk? De buurman vertelt: "We zijn een nette buurt en gaan goed met elkaar om. We praten gewoon met haar, maar als buurt blijven we niet blij met de kleur."

Ineke laat zich niet wegsturen. "Ben je gek, ik woon hier hartstikke goed. Ik laat me niet wegjagen. Ik heb weinig last van de buren, ik zit toch veel binnen."

Naar verwachting doet de rechter morgen na zijn bezoek meteen uitspraak en weet Ineke dan of ze haar huis zo mag houden of een schildersbedrijf moet gaan inhuren. "Ik wacht het wijze besluit van de rechter rustig af", besluit ze.