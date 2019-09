D66 wil halvering veestapel om stikstofuitstoot te verminderen

Voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is het een simpele rekensom: "Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek."

Keuze voor boeren

De Groot wil boeren daarom een keuze geven, waar de overheid ze financieel bij zal helpen: of ze stoppen, of ze stappen over naar kringlooplandbouw. Daarbij eten dieren alleen voedsel dat mensen niet eten, waardoor de aarde minder wordt belast. De boer leunt bovendien niet langer op veevoer en kunstmest uit het buitenland. Het leidt ook automatisch tot minder dieren.