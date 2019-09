Gestolen schilderij uit Kunsthal mogelijk opgedoken

Een van de schilderijen die in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal werden geroofd, is mogelijk terecht. Het doek Woman with Eyes Closed van Lucian Freud zou staan op een foto die kunstdetective Arthur Brand in handen kreeg.

Brand zegt tegen De Stentor dat hij de foto, waarop het doek te zien is naast een BN/ De Stem van 15 oktober 2018, 'uit zeer betrouwbare bron' heeft. Het doek zou in handen zijn van 'de zware onderwereld' en de foto zou bijna een jaar geleden 'ter verificatie' aan Brand zijn gegeven. Vervalsingen Bij wie het nu hangt, wil Brand niet zeggen, maar hij laat aan de krant weten dat hij er vertrouwen in heeft dat het echt om het schilderij van Freud gaat. "Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. Er duiken regelmatig vervalsingen op. Maar deze foto komt uit zeer goede en betrouwbare bron." Volgens De Stentor gaan in de kunstwereld al langer geruchten dat niet alle zeven werken die destijds uit de Kunsthal zijn gestolen, zijn verbrand. Bij de roof, die ook wel de 'kunstroof van de eeuw' wordt genoemd, werden in de nacht van 15 op 16 oktober 2012 onder meer een Picasso en twee Monets ontvreemd. De schilderijen hadden bij elkaar een waarde van tientallen miljoenen euro's, zeiden kunstkenners destijds tegen RTL Nieuws. Lees ook: Straffen Roemeense kunstrovers omlaag Verbrand Nadat de daders, Roemeense criminelen, hadden toegeslagen, zouden drie schilderijen zijn verbrand. Verschillende kunstkenners zeggen sterke aanwijzingen te hebben dat andere schilderijen al snel werden doorverkocht en nog altijd in omloop zijn. De politie Rotterdam en de Kunsthal zijn voorzichtig in hun reacties. De politie zegt tegen De Stentor alleen dat de informatie bij haar bekend is. De Kunsthal zegt in een reactie: "Er is contact geweest tussen Brand en onze directeur. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als dit verhaal klopt en het inderdaad gaat om een echte Freud."