Nederlander (24) overleden na val van zeven hoog op Malta

Een 24-jarige Nederlander is vannacht op Malta om het leven gekomen nadat hij van zeven hoog van een balkon was gevallen. Hij was op slag dood.

De krant Times of Malta schrijft dat omwonenden van het appartement in Gzira rond 3.00 uur vannacht wakker werden van een hard geluid. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de man op de grond liggen. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Bevestiging De man woonde volgens omwonenden ongeveer een maand in het appartement. Hij zou op Malta hebben gewerkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegenover het AD dat er een 24-jarige Nederlander is omgekomen op het eiland, maar wil vanwege zijn privacy geen verdere mededelingen doen.