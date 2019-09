Voor het eerst voor de klas: 'Ik heb gejankt en ben gevallen'

Dat hij weinig ervaring heeft in het onderwijs, ziet Bas niet als een probleem. "Ik breng wel 46 jaar levenservaring mee, daardoor sta ik stevig in mijn schoenen. En in de zorg is de werkdruk ook hoog, dus ik weet dat ik dat aankan."

Kritische ouders

Nicky merkt wel dat ouders zich soms afvragen of zij het werk aankan. "Die denken: hoe kan dit meisje zonder pabo voor de klas staan? En dat snap ik wel: ze geven hun kind vijf dagen per week aan iemand, die moet je kunnen vertrouwen. En het is geen bezigheidstherapie: het is de bedoeling dat hun kinderen een leercurve doormaken. Dan moet er wel iemand staan die hun kind daarmee kan helpen."

"Maar ik zie ook dat ouders zich heel erg realiseren dat het lerarentekort echt heel groot is en dat ze blij moeten zijn dat er überhaupt iemand voor de klas staat. Inmiddels zien veel ouders dat ze aan het eind van de dag een blij kind terugkrijgen, dat is toch het belangrijkst."