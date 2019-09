53-jarige man uit Eindhoven moet 6 jaar cel in voor jarenlang misbruik nichtje

De man stond vandaag voor de rechtbank in Den Bosch. Daar werd duidelijk dat hij zijn nichtje tientallen keren heeft misbruikt. Dat begon toen zij negen jaar oud was en ze bij haar oom langsging en soms ook bleef slapen. Ze kwam daar om met de honden te spelen van haar tante, als haar tante even in het buitenland was.

'Onbeschrijflijk veel leed'

De man wierp zich in die periode op als vertrouwenspersoon bij wie het meisje altijd terecht kon. "Hij beschaamde dit vertrouwen vervolgens op grove wijze", zei de rechter vandaag. "De verdachte wist dat het meisje autisme heeft en dat de relatie met haar ouders gecompliceerd was. Daar maakte hij ernstig misbruik van. Door zijn handelen deed de verdachte zijn nichtje onbeschrijflijk veel leed aan."

Naast het seksueel misbruik betaalde de verdachte zijn nichtje ook een aantal keer voor het verrichten van seksuele handelingen. Zo liet hij haar naaktfilmpjes maken van zichzelf en naar hem sturen. Vervolgens dreigde hij die beelden te verspreiden.