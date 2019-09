Patricia raakte plotsklaps verlamd: 'Het engste dat ik ooit heb meegemaakt'

Bang en eenzaam

En het gebeurt inderdaad: twee weken na Patricia's eerste klachten ligt ze aan de beademing op de intensive care. "Ik was bij kennis, maar kon niet bewegen. Het was een heel griezelig gevoel, het engste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kreeg ook last van angstaanjagende hallucinaties, wist niet meer wat echt is en wat niet."

Niemand kon haar vertellen hoe lang het zou gaan duren. Dat maakte het nóg moeilijker voor Patricia. "Ik was bang en eenzaam. Op de ic mocht ik maar twee keer per dag een half uur bezoek ontvangen, dus ik lag 23 uur per dag alleen. Ik kon niet praten, niet glimlachen, niet krabben, het niet aangeven als ik niet lekker lag."

Vel over been

Uiteindelijk mocht Patricia na 35 dagen van de beademing af. "Ik weet nog dat ik vroeg welke datum het was, en hoorde dat we al ruim een maand verder waren dan ik dacht. Een hele vreemde gewaarwording."

Patricia kon op dat moment zelfstandig ademen, maar daar was alles wel zo'n beetje mee gezegd. "Er kwam een fysiotherapeut langs en ik kreeg een stukje klei in mijn hand. Daar moest ik mijn vinger in drukken, maar zelfs dat ging bijna niet. Ik had ruim een maand niet meer bewogen, was vel over been. Mijn spieren waren volledig verdwenen, ook die in mijn handen en gezicht."

Krukken

Uiteindelijk leerde Patricia om met een looprek te lopen, daarna mocht ze naar het huis van haar ouders, waar ze verzorgd werd en verder ging met revalideren. Ze wilde weer kunnen paardrijden en stijldansen. Maar: "In het eerste revalidatiecentrum waar ik kwam, zeiden ze: de kans is klein dat jij ooit nog zonder krukken kunt lopen. Dat maakte me zo kwaad dat ik op mijn krukken weer naar buiten ben gestrompeld."

Daarna kwam ze bij een ander revalidatiecentrum, waar ze wel vertrouwen hadden in haar herstel. "Binnen een paar maanden liep ik zonder krukken, en na een jaar kon ik weer dansen en paardrijden."