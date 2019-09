Boeken homogenezing in Nederland te koop: 'Dit is schadelijk en moet stoppen'

De hele verklaring van Bol.com:

Bol.com verkoopt miljoenen boeken. We hebben als doel om alle boeken te kunnen bieden die beschikbaar zijn in de wereld en hiermee toegankelijkheid en gemak in lezen te stimuleren. Boeken kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gelezen worden en daarin is het wat ons betreft niet aan bol.com om te bepalen wat goed of fout is. Wij willen de vrijheid van meningsuiting via boeken dan ook niet in de weg staan. Daarom halen we geen boeken uit onze winkel, uiteraard met uitzondering van boeken die volgens de wet niet verkocht mogen worden.

De keuze om iets aan te schaffen, bepaalt de klant dus voor zich zelf. Wel vragen we actief aan onze klanten om reviews te schrijven om andere klanten te helpen door het delen van hun mening over het betreffende artikel. Waar mogelijk bieden we via de productomschrijving ook meer informatie over de inhoud of toepassing van een boek. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om bepaalde boeken (of andere artikelen die controversieel zijn) geen extra aandacht in onze winkel te geven door ze niet op te nemen in marketingacties of andere vormen van promotie. Wel blijven ze beschikbaar.

We beseffen ons dat hierin keuzes maken altijd tot discussie kan leiden. Daarom blijven wij als organisatie ook continu kijken naar onze rol als retailer bij deze vraagstukken. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat we meer informatie over toepassing/inhoud (zoals aangegeven) of een melding bij een artikel zijn gaan geven. Of en hoe we dit bij bij boeken moeten doen, staat nog niet vast.