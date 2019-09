Verliefdheid, pesten, misbruik en ruziënde ouders: Kindertelefoon bestaat 40 jaar

In eerste instantie wilde Pamela vooral haar verhaal kwijt. "Ze vroegen me of ik wilde dat ze er iets aan gingen doen, maar dat wilde ik toen niet. Dat respecteerden ze en daardoor voelde ik me heel veilig en gehoord."

Zonder oordeel

In een later stadium is Pamela met behulp van de Kindertelefoon toch hulp gaan zoeken. "Ze adviseerden me om mijn huisarts in vertrouwen te nemen, en dat heb ik toen gedaan. Via hem kwam ik in gesprek met een maatschappelijk werker, waardoor we een oplossing konden vinden."

Inmiddels gaat het heel goed met Pamela. Ze heeft een gezin en een goede baan. Ze kijkt met een goed gevoel terug op het contact met de Kindertelefoon. "Op het moment dat ik het zo zwaar had, hebben ze me heel goed geholpen. Ze waren altijd een luisterend oor en hadden geen oordeel. Daarmee gaven ze me in die tijd een heel fijn en veilig gevoel."