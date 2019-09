Moeder uit IJsselstein maand na jeepongeluk Turkije alsnog overleden

Een vrouw uit IJsselstein, die vorige maand gewond raakte bij een jeepongeluk in het Turkse Alanya, is alsnog aan haar verwondingen overleden. Dat laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan RTL Nieuws weten. Haar man overleed vorige maand kort na het ongeluk in het ziekenhuis.

Het echtpaar uit IJsselstein was samen met hun twee kinderen op vakantie in het Turkse Alanya. Ze besloten vorige maand een trip met een jeep te boeken om vermoedelijk het Taurusgebergte te bezoeken. Twintig meter naar beneden Onderweg ging het helemaal mis. De chauffeur, een 25-jarige man uit Alanya, zou de macht over het stuur zijn verloren en twintig meter naar beneden zijn gevallen. In die jeep zaten naast de vier Nederlanders nog acht anderen. Lees ook Nederlanders in Turkije over jeep-ongeluk: 'Ze rijden als malloten' De chauffeur van de jeep werd op 7 augustus na behandeling in het ziekenhuis aangehouden. Hij zit sindsdien vast. Corendon Reisorganisatie Corendon, bij wie de familie de vakantie had geboekt, laat aan RTL Nieuws weten dat ze in contact staan met de kinderen. "Waar het nodig is, zullen wij er uiteraard voor de familie zijn."