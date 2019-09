Sandra werd geboren toen haar moeder 47 was: 'Wat zegt leeftijd nu helemaal?'

Zeven kinderen hadden de ouders van Sandra al toen haar moeder op 47-jarige leeftijd opnieuw zwanger bleek. Haar oudste kind was toen 21, de jongste 9. Er was zelfs al een kleinkind. "De zwangerschap was zeker geen bewuste keuze", vertelt de 45-jarige Sandra. "Het was zelfs wel een shock voor mijn moeder. Ik weet dat er ook over is gepraat om de zwangerschap af te breken, maar haar broer zei: 'Dat trek jij niet.' En daar was ze het mee eens."

Kantje boord

De zwangerschap, en vooral de bevalling, was niet zonder risico. "Het was kantje boord. Tijdens de bevalling konden ze mijn hartje niet horen, waardoor ze met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, waar ik met een keizersnede ben geboren. Ook was de nasleep van de bevalling fysiek zwaar voor haar."