Ouder echtpaar hing meer dan twee minuten aan openstaande brug

Het stel liep al jarenlang over de Prins Bernhardbrug, dus ze kenden de brug goed, staat in het rapport. Ze keken altijd of de brug voor de scheepvaart geopend moest worden of niet. Dit keer was er bij het naderen van de brug geen schip zichtbaar, en dus liep het echtpaar de brug op.

Toch een schip in aantocht

Maar een paar seconden daarna gaf de brugwachter op afstand een sein aan het scheepvaartverkeer dat de brug geopend ging worden. Er kwam namelijk een binnenvaartschip aan.

Tien seconden nadat het echtpaar de toen nog geopende slagboom voorbij liep, daalden de eerste slagbomen voor de auto's. Kort daarna gingen op twee plaatsen bellen af. Het echtpaar, dat op dat moment midden op de brug stond, stopte om te kijken waar het geluid vandaan kwam. Op dat moment sloten ook de slagbomen op het fietspad automatisch en werd het echtpaar tussen de slagbomen ingesloten. De man en vrouw bleven vol verwarring stilstaan.