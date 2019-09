25 jaar cel geëist tegen stationsteker Jawed S.: 'Aanslag had terroristisch oogmerk'

De slachtoffers haalden vandaag in de rechtbank ook flink uit naar S. Eén van hen zit nog altijd in een rolstoel als gevolg van een vrijwel complete dwarslaesie. Volgens de rechter was zijn ruggenmerg bijna helemaal doorgesneden. "Je denkt misschien dat je acties een symbool zijn van goed werk, maar ik verzeker je: je vergist je. Je aanval vanachter bewijst je zwakheid", vertelt zijn echtgenote.

Zij was elf weken zwanger op het moment van de aanslag, maar kreeg later een miskraam. Volgens haar heeft dat maar één reden: de emotionele en fysieke gevolgen na de aanslag. Door de dwarsleasie van haar man kan er in de toekomst geen natuurlijke zwangerschap meer plaatsvinden.

'Wij zijn hier de helden'

Het tweede slachtoffer werd geraakt onder zijn rechterborst en in zijn rechteronderarm. Hij kreeg een slagaderlijke bloeding en moest met spoed worden geopereerd. Door een beschadiging van een zenuw heeft de man nog altijd een dof en tintelend gevoel in zijn arm. Ook zijn echtgenote sprak S. vandaag toe. "Niet jij maar wij zijn de helden in deze zaak. Wij worden niet geleefd door angst. Mijn ogen zijn nu geopend, meer dan ooit, om de schoonheid van het leven in te zien."