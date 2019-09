Slachtoffer emotioneel: 'Miskraam na laffe aanslag Jawed S.'

Het andere slachtoffer werd geraakt onder zijn rechterborst en in zijn rechteronderarm. Hij kreeg een slagaderlijke bloeding en moest met spoed worden geopereerd. Door een beschadiging van een zenuw heeft de man nog altijd een dof en tintelend gevoel in zijn arm. Zijn echtgenote sprak Jawed ook persoonlijk toe. "Toen ik jou die dag in je ogen keek, besefte ik opeens dat je niet doordrongen was met boosheid, maar sidderde van angst."

'Wij zijn de helden'

Ze vertelt dat niet hij, maar de slachtoffers de helden zijn in deze zaak. "Wij worden niet geleefd door angst. Mijn ogen zijn nu geopend, meer dan ooit, om de schoonheid van het leven in te zien."

"De enige vrijheid die jij nog hebt, is de vrijheid van denken. En ik wil dat je op die momenten aan ons denkt, en aan wat voor lafaard je was die dag. Maar ik hoop ook dat je van een verloren jongen een aardig mens mag worden. Want het goede wint altijd."