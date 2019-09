Agent heeft PTSS na steekpartij Jawed S.: 'Moge God jou verdoemen'

De foto die van de agent werd gemaakt door een fotograaf, waarbij hij Jawed onder schot houdt en even naar zijn collega kijkt, staat ook in zijn geheugen gegrift. "Het is niet bepaald een mooi vakantiekiekje. Ik had je dood kunnen schieten als daar aanleiding voor was. Het was aan de ene kant je verdiende loon, maar aan de andere kant had ik je dan gegeven wat je misschien wilde: sterven in de naam van Allah."

'Je zal vast balen'

"Door wat jij gedaan hebt, zet je mijn leven op zijn kop en ook dat van mijn vrouw en van mijn zoon. Het zal jou waarschijnlijk niets uitmaken. Je zal vast balen dat je niet meer slachtoffers hebt kunnen maken en dat het na 9 seconden al voorbij was."

De agent wordt behandeld voor PTSS, en sinds kort gaat het weer iets beter met hem, vertelt hij. "Ik word geholpen door mijn vrouw en zoon, familie en vrienden. Ik kom er weer bovenop, dat staat vast."