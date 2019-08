Ongeluk met luchtballon door noodweer, 4 gewonden

Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de ballon eerst een noodlanding probeerde te maken in Roermond. "Dat lukte niet, daarna probeerden ze het in Swalmen, daar kwam de ballon hard op de grond terecht. De ballon kon niet tegen het noodweer."

De politiewoordvoerder vult aan: "De mand werd door de wind naar beneden getrokken toen ze op een hoogte van 100 tot 200 meter hingen. De mand maakte daarna een aantal keer een flinke stuit."

Video van luchtballon in de problemen

Op twee video's op Twitter is te zien hoe een luchtballon boven Swalmen in de problemen kwam. Het is onduidelijk of dit om dezelfde luchtballon gaat.