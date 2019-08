Na 7 jaar krijgt vrouw uit Utrecht haar gestolen fiets terug

View this post on Instagram

Mooie vangst van @handhavingutrecht 👊🏼. Donderdag troffen ze in de stad deze 🚲 aan en deze bleek als gestolen opgegeven te zijn. Na kort onderzoek door ons, bleek dat deze fiets in 2012 in #Vianen gestolen te zijn. Op goed geluk de eigenaresse gebeld, die helemaal verbaasd was. Ze had nooit meer iets verwacht na al die jaren en dit was toen haar lievelings #fiets verklaarde zij 😊. Haar weer kunnen herenigen met haar fiets. Doe dus altijd aangifte, maar wel met het framenummer of speciale details, zodat de fiets "uniek" wordt en het voor ons makkelijker wordt de fiets naar de rechtmatige eigenaar terug te brengen.